الوفاق تبحث تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ملف الهجرة بليبيا

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الثلاثاء بمدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية بحضور رئيس قسم العلاقات بوزارة الخارجية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وكيفية وضع آلية لتنظم عمل المنظمات الدولية العاملة في ملف الهجرة داخل ليبيا وإمكانية وضع استراتيجية عمل بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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