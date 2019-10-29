ليبيا تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة

فازت ليبيا ممثلة في رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، بمنصب النائب الثاني لرئيس منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة (AOMA)، وفق مدير مكتب الإعلام بالهيئة، المهندس أيمن الجليدي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته السابعة عشرة، الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، صباح أمس، الإثنين.

وأوضح الجليدي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع ضم كلا من رئيس المنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي بها، وتناول عديدا من المحاور، أبرزها تقارير المنسقين الإقليميين، والمقترح المقدم بشأن دمج أمانة المعهد الدولي للأمبودسمان الأفريقي في أمانة المنظمة.

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كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات وطرح الحلول لمعالجة العراقيل والصعوبات، التي تواجه الدول أعضاء المنظمة في هذا المجال، وفق الجليدي.

يذكر أن منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة (AOMA) تهدف إلى نشر مفهوم أمين المظالم بغية تعزيز معايير حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة القانون، وإرساء مبدأ الحكم الرشيد في أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية.

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