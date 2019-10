المتوسط:

التقى وزيـر الـداخلية الـمفوض “فتحي باشاغا” صـباح الـيوم الـثلاثاء وزيـر الـتخطيط بـحكومة الـوفاق الـوطني الـدكتور “الطاهر الجهيمي”.

وتـم خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـديـوان وزارة الـتخطيط بـطرابلس مـناقشة أوجـه الـتعاون بـين الـوزارتين، بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع ذات الاهـتمام الـمشترك.

