السعيدي: مجلس النواب لا يثق في مبادرات المشري

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن مجلس النواب لا يثق في مبادرات رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” اليوم الثلاثاء أن المشري ومن معه غير صادقين في المبادرات السابقة التي انسحب منها مجلس الدولة ورفضوا تطبيقها لأنها لا تخدم مصالحهم.

وبيّن عضو مجلس النواب أن عدم وجود ضمانات لتنفيذ أي مبادرة، هو السبب الرئيسي الذي يجعل المشري غير قادر على تطبيق المبادرات في حالة كانت نتائجها مخالفة لمصلحة تياره.