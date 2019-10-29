بالأسماء.. إيفاد 461 طالب للدراسات العليا بالخارج

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قرارا يقضي بإيفاد 461 طالب وطالبة للدراسات العليا بالخارج “ماجستير ودكتوراه” على نفقة الدولة.

وبحسب القرار رقم 1130 لسنة 2019 يشترط لتنفيذ هذا القرار توقيع الموفد مع وزارة التعليم عقد كفالة يلتزم بموجبه بالعمل بإحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا مدة تعادل ضعف المدة التي اوفد بها وأن يوقع مع الملحقية الأكاديمية بالدولة الموفد لها عقد قانونيا يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله أو إنهاء منحته الدراسية وترجيع المبالغ المالية المصروفة عليه.

وبحسب القرار يلغى إيفاد الطالب في حال ثبوت تقديمه أي بيانات غير صحيحة أو تخالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم 1310 لسنة 2018 ويتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار فورا وإرجاع كافة المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.

ويقضي القرار باستثناء الطلاب المشمولين بالقرار من الشرط المنصوص عليه بالقرار رقم 63 لسنة 2018 بشأن تحديد الجامعات المعتمدة للدراسة العليا بالخارج.

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