معيتيق يلتقي رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد عمر معيتيق والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الانتقالية بالجمهورية السودانية عبدالله حمدوك وذلك بمقر رئاسة الوزراء السودانية في العاصمة الخرطوم.

معينيق نقل وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسي تحيات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الشعب السوداني، متمنياً له تحقيق تطلعاته التي يطمح إليها وبما يحقق الرخاء والازدهار.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين كما اتفق الجانبان على العمل بشكل مشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة.

بدوره أشاد رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أن السودان بلد غني بخيراته وفرص الاستثمار متاحة لليبيين في المجالات كافة حيث مازالت الأولية لهم.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الحاجة الى عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية السودانية في أقرب وقت ممكن لممارسة مهامها .

كما توصل الجانبان إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية لمراقبة الحدود المبرمة سابقاً والمعنية بفرض الرقابة على الحدود بين البلدين.