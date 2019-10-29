السفير الأمريكي يلتقي بخريجين ليبيين تدربوا في الولايات المتحدة

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وماريكا زادفا من الوزارة الخارجية الأمريكية بخريجي برنامج MEPI للطلبة القياديين من ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن البرنامج غير حياة الخريجين وجعلهم منشغلين بالعمل مع المنظمات الدولية والمحلية التي تسعى لتحقيق السلام وصون حقوق المرأة والحماية الإنسانية والتعبير الإيجابي عن النفس في ليبيا.

وأوضحت السفارة أن برنامج MEPI يوفر للخريجين المتميزين وطلاب الدراسات العليا الفرصة للزيارة والتعلم في الولايات المتحدة ويتم وضع الطلاب في مختلف جامعات الولايات المتحدة حيث يطورون مهارات قيادية وفهمهم للمجتمع المدني والحكم التشاركي وكيف يمكن تطبيق كليهما في مجتمعاتهم المحلية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا