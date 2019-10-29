منتدى سياسي في جالو بعنوان دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات

عقد في مدينة جالو اليوم، المنتدى السياسي السادس، بعنوان “دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات”، لمعالجة مشاكل صادرات النفط وتوزيعه بشكل عادل.

وكان وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، وعضوا مجلس النواب إبراهيم الزغيد وحمد ماقيق، قد عقدوا أمس اجتماعا مع المجلس التسييري للبلدية، بحضور مدير الأمن، والأعيان، وذلك فور وصولهم في زيارة للمدينة.

وقال النائب إبراهيم الزغيد لقناة ليبيا، إن النفط الليبي للجميع ويجب تقسيمه بشكل عادل على كافة المناطق الليبية، في حين شدد الحويج، على أن هناك تحديات تواجه مناطق الواحات، وهي ما سيركز عليه المنتدى.

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