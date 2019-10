«عمل الوفاق» ينظم دورة تدريبية بعنوان التطوير الذاتي للمرأة

المتوسط:

نظم مكتب دعم وتمكين المرأة بالشراكة مع ‘ Libyan Ecast الخبراء الليبيون للاستشارات والخدمات الإدارية والمالية ورفع الكفاءات دورة تدريبية بعنوان التطوير الذاتي للمرأة “نقطة إنطلاق” Springboard. وتستمر مدة الدورة أربعة أيام متنوعة من ورش العمل وتستهدف الدورة كافة الاعمار لتطوير وتنمية قدرات المرأة وبناء الثقة بالنفس وبناء المهارات وتحقيق التوازن بحياتهن من خلال الخطوات الواضحة والعملية.

أهداف برنامج ” نقطة إنطلاق ” Springboard:

1. تحديد الأهداف – أين تتجهين بها.

2. تطوير الثقة بالنفس – أين ثقتك بنفسك.

3. تطوير العلاقات المناسبة – استفيدي قدر الامكان.

4. تكوين شبكة نسائية قوية.

5. تعزيز صورة المرأة لنفسها.

