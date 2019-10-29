الاتحاد الأوروبي: سنواصل تدريب خفر السواحل في ليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تصميمه الاستمرار في تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا لمساعدتها على تحسين كفاءتها وقدرتها على إدارة عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية.

وبينت وكالة “آكي” أن مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية أكدت أن هدف عمليات التدريب التي يقوم بها الاتحاد هو “شرح القوانين الدولية والمعايير الإنسانية” لعناصر خفر السواحل الليبي ودفعهم للالتزام بها، واضافت: “سنستمر في هذا النهج”.

وأوضحت المتحدثة الأوروبية أن الاتحاد يشدد بشكل عام على رفض العنف واحترام القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

ويأتي الموقف الأوروبي في وقت يتم فيه تداول أنباء عن قيام عناصر من خفر السواحل في ليبيا بـ”الاعتداء” على سفينة انقاذ مهاجرين، وما تبعها من بيان صادر عن الحكومة الليبية يؤكد منع أي عملية انقاذ بدون إذن.

ورفضت المتحدثة الأوروبية التعليق على الحادث الأخير الذي تعرضت له السفينة المذكورة، منوهة إلى أن هناك “حالات فردية” لا يمكن التعليق عليها.

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