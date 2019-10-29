هذا ما قاله مطار معيتيقة بشأن إعادة العمل

أكد مطار معيتيقة الدولي أن إعادة تشغيل المطار ستكون بعد انتهاء أعمال الصيانة القائمة حاليا بصالتي المغادرة الدولية والعامة.

وبين مطار معيتيقة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني ووزارة الداخلية لديهم رغبة بعودة التشغيل نظرا لمعاناة المواطنين وتوقف حلقة الاتصال في المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأعلن المطار أن وفد يضم ممثل الأمم المتحدة ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة المطارات والطيران المدني زار المطار للوقوف على تجهيز المطار ومدى الايفاء بالمتطلبات المقترحة من أجل إعادة التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا