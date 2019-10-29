إيقاف تنفيذ قرارين يقضيان بإيقاف مرتبات معلمين وإحالة آخرين للتحقيق

طلب رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس أمس، وقف تنفيذ القرارين الصادرين عن وزير التعليم المفوض، بشأن إيقاف مرتبات بعض العاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري.

وفي كتاب وجهه إلى وزير التعليم المفوض بالخصوص قال رئيس الديوان، إنه حرصا على المصلحة العامة، يتطلب وقف تنفيذ هذين القرارين إلى حين انتهاء الديوان من عمليات البحث والتحقق مما ورد فيهما، ومن الإجراءات والآثار التي تترتب عليهما.

وأشار ديوان المحاسبة في كتابه، إلى أنه من خلال الدراسة المبدئية للقرارين، تبينت له بعض الملاحظات التي تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا