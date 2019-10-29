سلامة يعلن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة

كشف المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة، يكون لها ثلاثة أهداف معلنة، تتمثل في تسهيل وتأمين سفر واستقبال أفراد البعثة الأممية، وكذلك تأمين سفر البعثات الدبلوماسية من وإلي طرابلس، وتسهيل التسفير الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين من خلال وكالات الأمم المتحدة.

ولفت سلامة، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزيري المواصلات والداخلية بحكومة الوفاق، للإعلان عن إعادة فتح مطار معيتيقة، إلى أن «وجودنا من خلال هذا المهبط، سيضيف إلي الطابع المدني للمطار، ويقضي علي أي حجة باستعمال المطار لأي أهداف عسكرية».

وكان وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، أعلن استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

«مواصلات الوفاق»: استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة تدريجيا

وتابع سلامة، أن غلق مطار معيتيقة تسبب في ضرر كبير لنحو 2.6 مليون ليبي، خاصة أن طرابلس وضواحيها لا يخدمهم سوى هذا المطار، مما اضطر هؤلاء إلى اللجوء للسفر عن طريق البر بما يشمله من مشقة كبيرة أو الذهاب لمطارات أخري بما يمثل ذلك من مشقة على كبار السن والمرضى.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر بعد تعرضه لقصف صاروخي على مدرج المطار الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

وكان هذا القصف هو الثامن منذ يوليو الماضي والثاني والعشرون منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

وتابع سلامة «كان علينا التأكد أن المطار بما فيه المهبط الأساسي وصالة الوصول» يخلو من أي مظهر عسكري «لمنع الحجة» بأن يكون هدفا عسكريا، مضيفا «اطمأن قلبنا لذلك وحددنا حدود المطار المدني في معيتيقة، وبعد الآن لا توجد حجة لأي طرف لاستهداف المطار في أي من عملياته العسكرية».

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