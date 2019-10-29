توقيع اتفاقية بين نقابة المعلمين ومصحة أيادي الرحمة ببني وليد

شهدت مصحة أيادي الرحمة التخصصية ببني وليد، حفل توقيع اتفاق بين المصحة ونقابة المعلمين، بحضور رئيس النقابة، ومدير المصحة، وعدد من مديري المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وينص الاتفاق على خفض رسوم التشخيص والعلاج لمعلمي بني وليد، بنسب تصل إلى 50% في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب الكشف في مختلف الأقسام والعمليات الجراحية والتحاليل والإيواء والأدوية.

هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة، امهاجر امعيقل أن الاتفاق جاء لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المعلم، في ظل تجاهل الحكومة لمسوؤلياتها تجاه شريحة مهمة في المجتمع.

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