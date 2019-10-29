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لجنة «إزالة المخالفات» بسرت ترصد التعديات على المناطق الزراعية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تقوم لجنة إزالة وحصرالمخالفات والتعديات على خطوط المياه الرئيسية والفرعية بالبلدية بدورها، حيث قامت اليوم برصد مجموعة من التجاوزات والمخالفات والتي تمثلت في إمداد خطوط مياه غير شرعية الأمر الذي أدي عدم تدفق المياه إلى بعض الاحيان السكنية.

وستقوم اللجنة بالتعامل مع كل التجاوزات والمخالفات وإحالتها الي الجهات ذات الاختصاص، كما أن اللجنة رصدت خلال جولاتها بعض التعديات على المناطق الزراعية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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