الرئيس المصري ووزير خارجية ألمانيا ينقشان تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة-العنوان

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

كما تم خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية مصري سامح شكري التطرق لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

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