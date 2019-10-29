البرلمان الموازي يدعو للإعادة النظر في قرارات وزارة التعليم

عقد مجلس النواب الموازي اليوم الثلاثاء جلسته الأسبوعية الـ(23) بحضور رئيس مجلس النواب الموازي الصادق الكحيلي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية قدمت إحاطتها حول قضية اعتصام المعلمين مؤكدة حق المعلم في المطالبة بالحقوق والاعتصام دون الضرر بالعملية التعليمية مشيرا إلى متابعة ما نتج عن لقاء المعلمين المعتصمين مع رئيس المجلس الرئاسي.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم وضرورة إيجاد إصلاح لقطاع التعليم من حيث زيادة دخل المعلمين بما يتلاءم مع الميزانية العامة للدولة وشمولية التأمين الصحي لقطاع التعليم.

كما جرى استعراض قرار مجلس النواب رقم ( 64 ) لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة لدراسة قانون مرتبات العاملين الوطنين بالوظيفة العامة وإعادة جدولتها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وكان الكحيلي أصدر القرار رقم 64 لسنة 2019 القاضي بأن تتولى لجنة دراسة المقترحات المقدمة لمجلس النواب الموازي بخصوص قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة وإعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على مجلس النواب بما يضمن العدالة في توزيع المرتبات وفقا لحجم المسؤوليات ومتطلبات التأهيل المطلوبة للوظيفة.

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