الشريف لـ218: إضراب المعملين بداية لـ”ثورة عمال”

أكدت رئيس اتحاد نقابات ليبيا نيرمين الشريف، استمرار اعتصام المعلمين حتى تنفيذ المطالب متهمةً وزارتي التعليم بحكومتي الوفاق والمؤقتة بغض الطرف عن مطالب المعلمين.

وأشارت الشريف في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن اتحاد نقابات ليبيا أوصل مطالب المعلمين للاتحاد الدولي للنقابات الذي راسل بدوره المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة معلناً دعمه لمطالب المعلمين ومناشدته لاحترام حق المعلمين في التظاهر والاعتصام.

وأشارت الشريف في إلى أن دعم الاتحاد الدولي للنقابات سيؤثر مستقبلاً في أي عمل على الصعيد الدولي لحكومات ليبيا، وبإمكانه إفشال صفقات أو علاقات دولية في حالة عدم احترام حكومتي الوفاق والمؤقتة لمطالب المعلمين.

ونوهت الشريف إلى أن نقابات ليبيا بالكامل تدعم اعتصام المعلمين، مشيرة إلى أن هذا الاعتصام هو بداية لثورة عمال ليبيا على فساد الحكومات وإهمالها لحقوق ليبيا، على حد تعبيرها.

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