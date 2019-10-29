مباحثات ليبية إندونيسية حول التعاون التجاري

التقى وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي اليوم الثلاثاء مع القائم بالأعمال بسفارة إندونيسيا محمد عامر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة التباحث حول تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأكد العيساوي على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة التجارية والصناعية وبالأخص مجال التكنولوجيا.

وأعرب القائم بالأعمال بسفارة إندونيسيا عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دولة ليبيا في كافة أوجه التعاون الاقتصادي خاصة المشاريع المعتمدة على المنتجات النفطية وإعادة تدوير المنتجات.

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