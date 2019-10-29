حملة ترشيد الكهرباء استهدفت 300 ألف طالب

قامت الشركة العامة للكهرباء بتوسيع الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة لتشمل نحو 300 ألف طالب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الحملة شملت 6 مراقبات تعليمة في بلديات طرابلس الكبرى.

وأوضحت الوزارة أن الشركة وسعت أعمال الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين لتشمل لأول مرة تلاميذ المؤسسات التعليمية للتعليم الاساسي في طرابلس، وذلك بهدف توعية نحو 300 ألف تلميذ لدى وزارة التعليم.

وشارك في الحملة الموظفين المختصين في دائرة الأعلام بالشركة العامة للكهرباء وتضمنت توزيع مطبوعات توعويه على الطلاب وتقديم النصائح لهم وتعريفهم بالطرق المثلى لاستخدام الكهرباء والتعريف بأوقات الذروة وضرورة التعاون في استخدام الكهرباء بحكمة واعتدال، والحد من الإسراف وتجنب تشغيل الأجهزة غير الضرورية عند عدم الحاجة إليها.

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