ماذا فى لقاء رئيس الحكومة المؤقتة بالمجلس التسييري طبرق ؟‎

عقد بفندق دار السلام بطبرق هذا اليوم اجتماع برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة ” عبد الله الثنى ” مع رئيس و أعضاء المجلس التسييري طبرق ، وذلك لمناقشة المشاريع المتعثرة والمشاكل التي تعاني منها بلدية طبرق في المياه والصرف الصحي.

وأوضح صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام بالمجلس أن رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، أكد على ضرورة الانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية العام الجاري وخاصة مشاريع المياه والصرف الصحي وهي أبرز المشاكل التي تعاني منها طبرق.

وأضاف فؤاد فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن رئيس مجلس الوزراء أكد إيلائه اهتماما خاصا بمشاريع بلدية طبرق، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من كافة المشاريع قبل نهاية العام، ومشيرا إلى أنه لن يتوانى عن تقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أية عراقيل تواجه هذه المشاريع.

يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة و رفقة الوزراء قاموا بجولة على عدد من المشاريع المتعثرة فى مدينة طبرق وأطلع خلالها على المشاكل التى تواجه سير العمل بها

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