عقب قرار الداخلية الليبية..لجنة التعاون الأمني مع تونس تبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين

أخبار ليبيا24

بحثت لجنة التعاون الأمني مع تونس اليوم الثلاثاء مع عدد من المسؤولين الأمنيين بتونس فتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين للأراضي التونسية.

وشدد الطرفان على ضرورة حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين, وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي, لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.

وكانت وزارة الداخلية الليبية أصدرت الأيام القليلة الماضية قرارًا بقفل منفذ رأس أجدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

وترأس الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة, بحضور أعضاء اللجنة “رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية”, ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ, ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية, ومدير أمن منفذ رأس أجدير الحدودي, ومدير مديرية جمارك زوارة, ومدير الجمارك بالمنفذ.

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