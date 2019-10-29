بالصور| السيول تجتاح رقدالين وتتسبب في مقتل طفلة ومحاصرة 25 عائلة

رقدالين-العنوان

تسببت السيول التي اجتاحت مدينة رقدالين الواقعة على بعد 120 كم غرب العاصمة طرابلس، بمقتل طفلة ومحاصرة 25 عائلة داخل بيوتهم جراء السيول ومياه الأمطار التي داهمت المنطقة.

ووجه المجلس البلدي لبلدية رقدالين نداء استغاثة لحكومة الوفاق الوطني دون أن يلاقي النداء أية استجابة.

واستحدث المجلس غرفة طوارئ لإنقاذ الأسر العالقة ومحاولة شفط المياه بالمعدات والسيارات الكبيرة.

وتكفل المجلس البلدي بتزويد أصحاب الشاحنات بالمحروقات مجانا وذلك للإسراع في عملية شفط المياه من الطرقات والمنازل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية