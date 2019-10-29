اشتباكات وقصف متبادل بأغلب محاور طرابلس.. اخر المستجدات والسيطرة

تشهد محاور القتال في ضواحي طرابلس هذه الأيام تطورات متتالية، حيث خيّم القصف المدفعي والصاروخي على محور العزيزية منذ صباح الثلاثاء حتى الآن، فيما يحافظ الجيش الوطني وقوات الوفاق على مواقعهما.

وما تزال قوات الوفاق تسيطر على وسط المدينة، في حين تسيطر قوات الجيش الوطني على منطقة اولاد تليس التي تبعد أقل من كيلومترين عن وسط المدينة.

وفي محور الساعدية، تدور اشتباكات وتبادل للقصف المدفعي منذ الصباح حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وما يزال الجيش يحافظ على كامل تمركزاته السابقة، حيث يسيطر على كامل منطقة الطويشة والساعدية الشرقية.

أما محور الرملة، فشهد قصفا مدفعيا عنيفا منذ الصباح الباكر حتى الآن، ولازالت قوات الجيش الوطني تسيطر على أكثر من 50 بالمئة من المنطقة، وكامل مطار طرابلس.

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