قرارات عبدالجليل تُفجّر غضب المعلمين.. ومطالبات بإقالته

فجّرت قرارات وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بإيقاف مرتبات 153 ألف موظف بحجة عدم توفر وثائق لهم، غضب المعلمين الذين أكدوا تمسكهم بمطالبهم باستقالته الوزير.

وشددت نقابة المعلمين طرابلس بأنها لن تتنازل عن مطلبها بإقالة عبدالجليل، وأشارت عبر صفحتها في “فيسبوك” إلى أن اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان إيجابيا، حيث أبدى الأخير احترامه لمطالب المعلمين المعتصمين ووعدهم بإصدار قرارات لتنفيذ مطالبهم خلال أسبوع على أقل تقدير.

كما طالبت النقابة خلال اجتماعها مع السراج بإلغاء كل القرارات التي أصدرها وزير التعليم عثمان عبدالجليل بخصوص المعلمين المعتصمين، مرحبة بقرار ديوان المحاسبة الذي أمر بإيقاف كل قرارات عبدالجليل.

ويقول أحد المعلمين إن الاعتصام لن يفضي إلى نتيجة بل سيزيد الأمر تعقيدا على تعقيد وسيغلق أبواب المدارس وصفحات الكتب والمناهج أمام الطلاب وسيسبقهم الزمن ويفسد جيلا بأكمله.

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