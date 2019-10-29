توافق مصري ألماني بشأن تسوية أزمة ليبيا

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مباحثات أجراها مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، في القاهرة، الأوضاع في ليبيا وسبل حلحلة أزمتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن السيسي وماس اتفقا على تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا.

وأشار الطرفان إلى أن تسوية أزمة ليبيا يجب تتم على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

ولفت المتحدث إلى أن مباحثات السيسي وماس تناولت التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.

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