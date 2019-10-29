مغيب: الأزمة الليبية لن تحل إلا بالحسم العسكري

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن ألمانيا بدعوتها لمصر والإمارات وتركيا وإيطاليا تعتقد أنها ستجمع أطراف الخلاف في ليبيا في هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن إيطاليا وتركيا تمثلان حكومة السراج، والمجموعات المسلحة، وتنظيم الإخوان المسلمين، وتدعمهم بالسلاح، وهو ما يعد إساءة للسيادة الليبية والشعب الليبي، حسب قوله.

امغيب وفي تصريح اليوم لقناتنا، أضاف أن غياب ليبيا عن هذا المؤتمر نوع من أنواع الوصاية الدولية غير المقبولة، والتي لن تخدم القضية الليبية، مبديا رفضه لأي بيان يصدر عن مؤتمر برلين قد يعيق أو يوقف عمل القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وتطهير العاصمة من المجموعات المسلحة.

مؤكدا أن الأزمة الليبية لن تحل إلا بالحسم العسكري، وذلك بالسيطرة على العاصمة.

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