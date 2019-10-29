الاتحاد الأوروبي يعلن استمراره في تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا 

عبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه على الاستمرار في تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا، لمساعدتها على تحسين كفاءتها وقدرتها على إدارة عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية.

ويأتي الموقف الأوروبي في وقت يتم فيه تداول أنباء عن قيام عناصر من خفر السواحل الليبي بـالاعتداء على سفينة إنقاذ مهاجرين.

وحسب وكالة اكي الإيطالية، فقد أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يشدد على رفض العنف، واحترام القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

واعتبرت المتحدثة أن هدف عمليات التدريب التي يقوم بها الاتحاد هو شرح القوانين الدولية والمعايير الإنسانية لعناصر خفر السواحل، ودفعهم إلى الالتزام بها.

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