تواصل الحملات المرورية داخل بنغازي

تواصل مديرية أمن بنغــازي تكثيف حملاتها لرصد كل المخالفات المرورية داخل المدينة، حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية اليوم، أن هذه الحملات تشمل عدم التقيد بالسرعة القانونية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وضبط أي سائق مركبة من دون ترخيص، مشيرا إلى ضبط العديد من مخالفي السرعة القانونية على الطريق السريع، وذلك عقب صدور تعليمات مدير أمن بنغازي بتفعيل أجهزة ضبط السرعة داخل المدينة.

هذا وأكدت المديرية مواصلة هذه الحملات، والتركيز على الطريق السريع للحد من الحوادث، ورصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها.

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