” خارجية المؤقتة” تنظم ندوة عن التوزيع العادل للنفط

انطلقت فعاليات الصالون السياسي السادس والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة في مدينة جالو، تحت شعار دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، وعدد من أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد و حمد مقيقة، و نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عبد القادر النظيف .

كما حضر الصالون عدد من النشطاء السياسيين والمهتمين بالشأن العام وممثلين عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مدن الواحات.

افتتح البرنامج الخاص بالصالون السياسي السادس بإدارة سعادة السفير عبد السلام الرقيعي بوقفة صمت على أرواح الشهداء من الجيش الوطني الليبي الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

