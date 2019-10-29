اجتماع تقابلي لمتابعة المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة في طبرق

عقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اجتماعا تقابليا في طبرق، مع أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المجلس التسييري، وكافة القطاعات الخدمية بالبلدية.

الاجتماع تم خلاله استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية طبرق وضواحيها، وسير عملها، والعراقيل التي تواجهها، وحصر المشاريع التي انتهى العمل بها وتم تسليمها للمستفيدين منها.

ووفق الحكومة فقد شدد الثني على ضرورة العمل على الانتهاء من كافة المشاريع قبل نهاية العام، مؤكدا سعي الحكومة إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أي عراقيل تواجه هذه المشاريع.

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