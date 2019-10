المتوسط:

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، أن البعثة تؤكد على أهمية افتتاح مطار معيتيقة الدولي لأنه مرفق حيوي لجزء كبير من الشعب الليبي وعمال الإغاثة الإنسانية”.

وأضاف سلامة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير المواصلات عُقد في مطار معيتيقة اليوم، أن “مطار معيتيقة يعمل على تسهيل مرور الدبلوماسيين وتسيير الرحلات الطوعية للمهاجرين.”

