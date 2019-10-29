مطار معيتيقة: إعادة التشغيل ستتم عقب انتهاء الصيانة

أكد مطار معيتيقة الدولي اليوم، أن تشغيل المطار سيكون عقب انتهاء الصيانة القائمة حاليا بصالتي المغادرة الدولية والعامة، حسبما أفاد به على صفحته الرسمية بفيسبوك.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية للمطار، أجراها وفد يضم ممثلا عن الأمم المتحدة، ووزارتي المواصلات والداخلية، ومصلحتي المطارات والطيران المدني، من أجل الوقوف على تجهيز المطار، ومدى الإيفاء بالمتطلبات المقترحة لإعادة التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة.

هذا وأكد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، أن حركة الطيران من مطار معيتيقة ستستأنف في مدة أقصاها أسبوعان.

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