قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى إن مصر تدعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار وضمان وحدة وسيادة الأراضي الليبية.

وأضاف شكري، أن” حفتر والسراج لهما دورا مؤثرا في ليبيا الأول عبر قيادة الجيش والثاني يترأس المجلس الرئاسي الليبي ومستمد شرعية دولية”.

وشدد شكري على أهمية استعادة ليبيا لاستقرارها ومؤسساتها وعودة ليبيا دولة مؤثرة في الإطار الإقليمي.

