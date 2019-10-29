اخر التطورات بشأن مفاوضات منفذ راس اجدير وموعد إعادة فتحه

طالب الجانب التونسي بالغاء اتاوة 30 دينار على دخول السيارات التونسية الى ليبيا في اطار مبدأ المعاملة بالمثل وتنظيم مسألة عبور البضائع وعدم تعطيل التجار من الطرفين ووضع حد للبوابات الوهمية التي تفرض على التجار التونسيين دفع مبالغ مالية مرتفعة بطريقة غير قانونية والتصدي لظاهرة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها التونسيين بالجانب الليبي مثل افتكاك جوازات سفرهم او تشويهها و اجبارهم على دفع الرشوة بكل النقاط الامنية وتعطيلهم لساعات طويلة كما تم لفت نظر الجانب الليبي الى ضرورة تطبيق مبدأ الأولوية في المرور وعدم استغلال ممري المراسم والخدمات في المرور الا للديبلوماسيين وسيارات الاسعاف.

كما طالب الجانب التونسي بضرورة فتح المنفذ من الجانب الليبي اثر انتهاء الجلسة نظرا لمصالح البلدين.

ومن ضمن النقاط التى تم نقاشها تشابه الاسماء المتكررة ، ايضا منع الدخول الى الاراضى التونسية لمن صدر له جواز السفر لاول مرة ، أيضا تطرقنا الى موضوع تسجيل السيارات على جواز السفر حيث سبب ذلك مشاكل للمواطن ، حيث ان الجواز يمتلئ بسرعة نتيجة التسجيل اليدوى للسيارة على جواز السفر ، ايضا فيما يتعلق بالشاحنات التى تعانى حتى تصل الى تونس ، وفتح كل الممرات من الجانبين ، فى هذا الاجتماع وضعنا النقاط على الحروف لكل المشاكل التى يعانى منها المسافر سواء الليبى او التونسى ، واتفقنا على هذه الملاحظات جميعها من خلال محضر اجتماع مشترك بيننا يتم تصديقه من الجانبين ووعد الجانب التونسى بحل كل هذه المشاكل التى يعالنى منها المسافر .

وعن موعد افتتاح المنفذ قال عميد جمعة غريبة بان المحضر سيرفع الى وزير الداخلية وهو سيقرر ذلك ، والجانب التونسى كان يأمل أن يفتح المعبر اليوم ، ولكن نحن كنا حريصين على معالجة المشاكل التى يعانى منها المسافرين وليتم وضع حل نهائى لتلك المشاكل ولا نعود لها ، .إجمالا الاجتماع كان إيجابى والاخوة فى الجانب التونسى جادين فى حل كل هذه المشاكل وايضا نحن جادين فى متابعة ذلك وكل المختنقات التى تصعب عملية السفر .

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