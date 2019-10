لجنة التعاون الأمني مع تونس تبحث قرار إغلاق معبر رأس جدير 

المتوسط:

تركز الاجتماع الذي عقدته لجنة التعاون الأمني مع تونس اليوم الثلاثاء برئاسة عميد “جمعة غريبة” رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب, وأعضاء اللجنة “رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية, ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ, ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية, ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي, ومدير مديرية جمارك زوارة, ومدير الجمارك بالمنفذ”, مع عدد من المسئولين الآمنين من الجانب التونسي, حول قرار وزارة الداخلية الليبية بقفل منفذ رأس جدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

وكما تم خلال الاجتماع التطرق لعدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين للأراضي التونسية, وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين, وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي, لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.

