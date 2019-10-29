سيتحول الاعتصام إلى إضراب وعصيان..نقيب معلمي طبرق: مستمرون في اعتصامنا حتى تلبى طلباتنا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نقيب المعلمين بمدينة طبرق سالم نصري اليوم الثلاثاء إن نقابات المعلمين بالمنطقة الشرقية اتفقت على استمرار الاعتصام حتى تلبى طلبات المعلمين.

وأضاف نصري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ اجتمعت نقابات المعلمين من إجدابيا غرباً حتى أمساعد شرقاً افي فندق اللؤلؤة بمدينة درنة وواتفق على ضرورة تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب بزيادة المرتبات.

وتابع نقيب معلمي طبرق :”مطالبنا واضحة وانتظرنا رئيس مجلس النواب الأيام التي اتفقنا عليها ومازلنا ننتظر وإن لم تلبى طلباتنا سيتحول اعتصامنا إلى إضراب وربما يتحول إلى عصيان مدني”.

وأشار نصري إلى أن المعلمين في الغرب والشرق والجنوب اتقوا على أنه لن تفتح المدارس بدون زيادة الرواتب فهي من حق المعلم أينما كان.

وأوضح نقيب معلمي طبرق أن هنالك تذمر عام من بعض المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها رغم عدم وجود الكتب والمقاعد إلا أنها فتحت أبوابها وبها مدرسين زملاء يشملهم قانون الزيادة وهم يغردون خارج السرب”، حسب قوله.

يشار إلى أن نقابة معلمي ليبيا اعلنت أنه لن يتم البدء في الدراسة للعام الجديد مالم يطبق قانون زيادة المرتبات رقم 4 الصادر عن مجلس النواب وأعلنوا عن إضرابهم عن العمل وأقاموا وقفات احتجاجية بالخصوص في أكثر من مدينة.

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