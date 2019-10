مصلحة المطارات: فتح مطار معيتيقة الدولي خلال أسبوعين كحد أقصى

المتوسط:

عقد رئيس مصلحة المطارات اجتماعا مع مدير مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير المطار ورؤساء مجالس إدارة ومدراء شركات النقل الجوي الوطنية.

وناقش الحضور توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها والتدابير اللازمة لاستئناف تشغيل مطار معيتيقة الدولي والتي ستتم بشكل تدريجي وفقاً لإمكانيات شركات الطيران.

وتوقع الحضور عودة التشغيل فعلياً خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن فتح مطار معيتيقة كحد أقصى .

