السيسي ووزير الخارجية الألماني يناقشان تحضيرات مؤتمر برلين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وملف مؤتمر برلين.

ووفقا للصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، تم خلال اللقاء التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية، وفقا للمنشور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا