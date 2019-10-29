مصلحة المطارات: التشغيل الفعلي لـ«معيتيقة» خلال أسبوعين

توقعت مصلحة المطارات، الثلاثاء، عودة التشغيل الفعلي لمطار معيتيقة الدولي خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن فتحه كحد أقصى.

وأشارت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «استئناف التشغيل بشكل تدريجي وفقا لإمكانات شركات الطيران»، منوهة بـ«أعمال الصيانة الجارية حاليا، بما في ذلك صيانة محطتي الركاب ووقوف السيارات».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الوزير ميلاد معتوق، استئناف حركة الطيران بالمطار بعد إغلاقه إثر تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، وقد تعرض مطار مصراتة للقصف أيضا.

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وعلى هامش زيارة وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزيري المواصلات والداخلية ووكلاء الوزارتين لمطار معيتيقة الدولي، للإعلان عن فتح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة الجوية، عقد اجتماع حضره رئيس مصلحة المطارات ومدير مصلحة الطيران المدني المكلف، ومدير المطار ورؤساء مجالس إدارة ومديرون عامون بشركات النقل الجوي الوطنية.

ومن المقرر تخصيص مكان في المطار للبعثة الأممية يسافر منه موظفوها والدبلوماسيون التابعون لها.

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