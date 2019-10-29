محطات تحلية صغيرة لحل أزمة المياه بطبرق

قامت بلدية طبرق بخطوة جديدة لإنهاء أزمة المياه المستمرة منذ شهور، إذ دشنت محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسي المعروفة باسم RO تنتج يوميا 500 متر مكعب لتغطي بعض الاحتياجات من المياه.

تعاقدت المؤسسة الوطنية للموارد المائية مع شركة متخصصة لتنفيذ 12 محطة تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي في مناطق بطبرق تعاني من عدم وجود شبكات مياه عامة كما أنها تواصل تنفيذ 17 محطة بإنتاجيات مختلفة من 500 إلى 1500 متر مكعب يوميا.

ويأمل المسؤولون بالمنطقة الممتدة من الفتائح إلى طبرق في حل أزمة المياه فيها بمحطات صغيرة تعمل التناضح العكسي وفي الساحل الشرقي درنة.

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