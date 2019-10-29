عودة الخدمة لمشتركي «المدار الجديد» بشكل تدريجي

أعلنت شركة هاتف ليبيا عودة الخدمة لمشتركي شركة المدار الجديد بشكل تدريجي، بعد «العطل الطارئ» الذي حدث ظهر اليوم على مسار الكابل الرابط بين شارع الزاوية ورأس حسن.

ولفتت «هاتف ليبيا»، في بيان اليوم، إلى أن العطل تسبب في توقف الاتصالات عن مشتركي شركة المدار الجديد، نتيجة سوء الوصلة التي تربط قائم التوزيع بالكابل.

وأوضحت أن الخدمة عادت بعد إجراء القياسات اللازمة، وتوصيل الوصلات مع المعدات، «رجعت الاتصالات بصفة تدريجية، ولا يزال العمل مستمرا لعودة الاتصالات بصفة طبيعية».

ونفت الشركة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بأن قطع الاتصالات «متعمد»، مؤكدة أنها تسعى لمعالجة جميع الأعطال في حينها مع تعرض كابل الألياف البصرية الممتد على طول أكثر من 13 ألف كليومتر لأعمال

تخريب من حين لآخر، ناتجة عن أعمال حفر وحرق عشوائية في بعض المناطق.

وشددت على أن مهندسي وفنيي الشركة يسعون دائما لمعالجة الأعطال والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية للاتصالات على مدى الساعة، «وبمهنية لا يطولها الشك والاتهامات المغرضة».

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