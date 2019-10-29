سرت.. معرض تشكيلي يستقطب المواهب الشابة

شهد بيت الثقافة في سرت، الثلاثاء، احتفالا بافتتاح المعرض الأول للفنون التشكيلية ومسابقة الفنون، بإشراف الهيئة العامة للثقافة سرت ضمن الخارطة الثقافية للعام الجاري.

وأطلق على النسخة الأولى من المعرض اسم “أ. المرحوم علي صالح بحري”، حيث حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين والأهالي، إضافة إلى عدد من رواد ومحبي مسابقات الفنون التشكيلية.

ووفق بيان أصدره مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل، فقد تم منح ابن وأقارب الراحل علي صالح بحري، درع الوفاء تقديراً للدور الذي قدمه الراحل في مجال الخط والرسم والفنون التشكيلية مند الثمانينيات.

وشهد الاحتفال أيضاً إعلان الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية للمواهب الذين اختارتهم لجنة التحكيم والتقييم بالمعرض وتم تكريمهم بمنحهم جوائز تشجيعية وشهادات تقدير.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على المشاركين وأعضاء اللجنة المشرفة وكل من ساهم في إنجاح فعاليات المعرض.

وتأتي إقامة هذا المعرض كخطوة يحرص عليها مكتب الثقافة لتنشيط الحركة التشكيلية بالمدينة ودعم المواهب الشابة وتشجيعها وإبرازها.

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