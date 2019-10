باشاغا: البعثة الأممية تأكدت أن مطار معيتيقة ليس به أي تواجد عسكري

المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بأن وزارة الداخلية ساعية في إعادة الحركة داخل مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكمل باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء رفقة وزير المواصلات ووكيل وزارة الداخلية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكيل وزارة المواصلات ونائب جهاز الأمن الداخلي، أن” مطار مرفق حيوي مهم يقدم خدمة لكافة الليبيين باعتباره المنفذ الدولي الأكثر استخداما في المنطقة الغربية”.

وقال الوزير باشاغا ، “شكلنا لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون مطار مدني بدون تواجد أي مظهر عسكري وتعاوننا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.، وتأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي تواجد عسكري”.

