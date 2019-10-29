إيفاد 461 طالبا إلى مصر (أسماء)

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، إيفاد 461 طالبا إلى عدة جامعات مصرية لتحضير درجة الماجستير على نفقة الدولة.

واشترط عبدالجليل توقيع الموفد عقد كفالة مع الوزارة يلتزم بموجبه بالعمل في إحدى المؤسسات داخل ليبيا لمدة تعادل ضعف المدة التي قضاها بالإيفاد، وأن يوقع مع الملحقية الأكاديمية بالدولة الموفد إليها عقدا قانونيا يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل العلمي أو إنهاء منحته وإعادة المبالغ المصروفة عليه.

ونص القرار أيضا على إلغاء إيفاد الطالب بحال ثبوت تقديمه أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد.

قرار السيد وزير التعليم رقم (1130) لسنة 2019م بشأن إيفاد طلبة للدراسة بالخارج. Posted by ‎وزارة التعليم الليبية‎ on Tuesday, October 29, 2019

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