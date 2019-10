السراج: تدشين خدمة الجيل الخامس في الاتصالات قفزة نوعية

المتوسط:

حضر رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء حفل تدشين الجيل الخامس من شبكة الاتصال فائق السرعة، التي تنفذه شركة المدار الجديد، إحدى الشركات الوطنية التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة. وحضر الاحتفال رئيس مجلس إدارة الشركة دكتور فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار مهندس عبد الخالق عاشور، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة.

وأكد السراج ، أن ” تدشين خدمة الجيل الخامس ، يشكل طريقا يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات ، ويدعم تطلعات الحكومة لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويستجيب لاحتياجات الأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات” .

وأوضح السراج، أن ” الخدمة تعد قفزة نوعية، تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ، التي أصبحت تعتمد عليها كافة القطاعات الخدمية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتتيح للمواطنين قضاء مصالحهم بسرعة اكبر وتوفر البيئة المناسبة التي تشجع على بناء قدرات الشباب.

