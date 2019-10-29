حملة ترشد الكهرباء تستهدف 300 ألف طالب

شملت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، التي تنظمها الشركة العامة للكهرباء، لأول مرة تلاميذ المؤسسات التعليمية للتعليم الأساسي الشق الثاني في طرابلس، وذلك لاستهداف نحو 300 ألف طالب وطالبة.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق في بيان، إن حملة الترشيد نظمت فعالية شارك فيها الموظفون المختصون في دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء بداية من يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، ووزعت خلال الفعالية المطبوعات التوعوية على طلاب وطالبات المؤسسات التعليمة، وتقديم النصائح لهم وتعريفهم بالطرق المثلى لاستخدام الكهرباء، والتعريف بأوقات الذروة وضرورة التعاون في استخدام الكهرباء بحكمة واعتدال، والحد من الإسراف وتجنب تشغيل الأجهزة غير الضرورية عند عدم الحاجة إليها.

وتسعى الكهرباء من خلال الحملة الوطنية التي يجري تنفيذها للتواصل مع أكبر عدد ممكن من الطلاب بالمؤسسات الحكومية لتحقيق أهدافها.

وقال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إن الحملة ضمت الكثير من المنتجات المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء مثل الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والإجراءات التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء على مدار العام، وتطمح في تجاوب أكبر مع هذه الجهود.

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