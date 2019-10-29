اجتماع أمني “ليبي تونسي” بشأن منفذ رأس جدير

عقدت لجنة التعاون الأمني مع تونس، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين التونسيين، ركز على قرار الوزارة بقفل منفذ رأس جدير الحدودي إثر المشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

ووفق بيان للوزارة، فقد تطرق الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، إلى عدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين، وحسن معاملة المواطنين المسافرين إلى تونس، وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض ما تم الاتفاق عليه بين وزيري الداخلية فتحي باشاغا ونظيره التونسي، لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.

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