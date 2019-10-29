بحضور السراج..تدشين الجيل الخامس من شبكة الاتصال فائق السرعة

أُقيم، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين الجيل الخامس من شبكة الاتصال فائق السرعة، التي تنفذه شركة المدار الجديد، التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار عبد الخالق عاشور، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على “فيس بوك”، الثلاثاء، قال السراج، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن تدشين خدمة الجيل الخامس ، يشكل طريقا يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات ، ويدعم تطلعات الحكومة لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويستجيب لاحتياجات الافراد والمؤسسات، واصفا ذلك بأنه قفزة نوعية، تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ، التي أصبحت تعتمد عليها كافة القطاعات الخدمية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، موجها بالبدء في تشغيل إشارة 5G، والتي تمت بنجاح وفقا للمنشور.

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