صالون سياسي بجالو تحت شعار “التوزيع العادل للثروات”

انطلقت فاعليات الصالون السياسي السادس والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة في مدينة جالو، تحت شعار “دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات”.

ووفق بيان لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، فقد انطلق الصالون السياسي بحضور وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، وأعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وحمد مقيقة، ونائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة عبد القادر النظيف، وعدد من المسؤولين وعمداء وأعيان بلديات الواحات، ونشطاء سياسيين ومهتمين بالشأن العام وممثلين عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مدن الواحات.

ويشارك في فاعليات الصالون السياسي مجموعة من المحاورين، هم الدكتور إبراهيم الورفلي، والدكتور يوسف الذباح، أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي فرع اجدابيا، والدكتور سالم الفاخري رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سالم محمد احميدة مدير قسم البحوث والدراسات بمصرف ليبيا المركزي، الدكتور صالح الشاذلي أستاذ القانون الدولي، والأستاذ عبد الحفيظ التاجورى مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة.

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